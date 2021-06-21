Надписи «Возьми ребёнка за руку!» появились у пешеходных переходов в Вологде

21.06.2021 [Общество]

Предупреждающие надписи «Возьми ребёнка за руку!» и «Слезь с велосипеда» появились на асфальте у пешеходных переходов в Вологде.

Их нанесли волонтёры некоммерческой организации «Мама может» совместно с сотрудниками ГИБДД.

– Иногда человек смотрит только под ноги, а не по сторонам – такие надписи на асфальте могут спасти! – объясняют необходимость подобных посланий волонтёры.

Напомним, Центр консультационной помощи и развития семей «Мама может» проводит обучающие мероприятия и занимается вопросами безопасности семьи и детства. Один из проектов организации – Школа безопасности для мам «МамаСпасатель», в рамках которого проводятся встречи со спасателями и инструкторами по выживанию. Специалисты обучают вологодских мам, как действовать в чрезвычайных ситуациях и как их предотвращать.

– Нанесение надписей – это не какое-то разовое мероприятие, – рассказала NewsVo Любовь Чусова, руководитель АНО «Мама может». – Этим летом мы проводим серию информационно-образовательных встреч в детских летних лагерях и лекции для взрослых о безопасности на воде и в лесу. Помимо этого, совместно с ГИБДД мы провели проверку соблюдения водителями правил перевозки детей. 

По словам Любови Чусовой, несмотря на кажущуюся очевидность таких предупреждений, говорить об этом необходимо, потому что трагические происшествия на дорогах, на воде и в лесу до сих пор в Вологодской области происходят часто.

– Если просто сказать: «На водоёмах тонут», то это не подействует, а когда людям показываешь спасательный жилет, рассказываешь, как его правильно надевать, и для чего нужны вот эти лямки, то слушатели включаются в обсуждение, – говорит Любовь. – Люди реагируют на достоверную научную педагогическую информацию, когда в лоб говоришь правду. Например, если сказать: «Когда кто-то тонет на водоёме, не лезьте спасать сразу, можете погибнуть и вы. Будет два трупа, а не один». Люди возмущаются: «В смысле?!» Потому что они уверены, что нужно спасать сразу. Или говорим, что когда человек тонет, то нужно, чтобы он, грубо говоря, немножко притонул, потому что тогда он не будет сопротивляться и тебя за собой не потащит. Первая реакция у слушателей – возмущение. Но когда специалист разъясняет научно-обоснованные факты, то люди начинают прислушиваться, задумываются об этом.

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