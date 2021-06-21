Надписи «Возьми ребёнка за руку!» появились у пешеходных переходов в Вологде

Предупреждающие надписи «Возьми ребёнка за руку!» и «Слезь с велосипеда» появились на асфальте у пешеходных переходов в Вологде.

Их нанесли волонтёры некоммерческой организации «Мама может» совместно с сотрудниками ГИБДД.

– Иногда человек смотрит только под ноги, а не по сторонам – такие надписи на асфальте могут спасти! – объясняют необходимость подобных посланий волонтёры.

Напомним, Центр консультационной помощи и развития семей «Мама может» проводит обучающие мероприятия и занимается вопросами безопасности семьи и детства. Один из проектов организации – Школа безопасности для мам «МамаСпасатель», в рамках которого проводятся встречи со спасателями и инструкторами по выживанию. Специалисты обучают вологодских мам, как действовать в чрезвычайных ситуациях и как их предотвращать.

– Нанесение надписей – это не какое-то разовое мероприятие, – рассказала NewsVo Любовь Чусова, руководитель АНО «Мама может». – Этим летом мы проводим серию информационно-образовательных встреч в детских летних лагерях и лекции для взрослых о безопасности на воде и в лесу. Помимо этого, совместно с ГИБДД мы провели проверку соблюдения водителями правил перевозки детей.

По словам Любови Чусовой, несмотря на кажущуюся очевидность таких предупреждений, говорить об этом необходимо, потому что трагические происшествия на дорогах, на воде и в лесу до сих пор в Вологодской области происходят часто.