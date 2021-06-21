Никольчанин из ревности облил сожительницу кипятком

В Никольске суд вынес приговор мужчине, который из ревности облил сожительницу кипятком.

Инцидент произошёл в доме подсудимого в деревне Путилово Никольского района днём 8 марта 2021 года. Потерпевшая показала, что они выпивали, и мужчина стал обвинять её в изменах.

«В ходе ссоры он взял с чугунной плиты на печке чайник и со словами: „Может кипяточку?“ — стал лить кипяток на ее левое плечо. Она почувствовала сильную жгучую боль, вскочила и убежала на улицу. Спустя некоторое время подсудимый позвал ее домой», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Она заявила о происшествии лишь спустя неделю, когда обвиняемый вновь выгнал её из дома. Пострадавшая просила не наказывать мужчину строго, так как тот попросил у неё прощения и помогал обрабатывать ожоги.

Кроме указанного инцидента, выяснилось, что в ноябре 2020 года подсудимый проник в хозпостройку соседа и украл оттуда стиральную машину стоимостью 5000 рублей, а также незаконно хранил у себя дома охотничий порох.

«Подсудимый вину в краже и незаконном хранении взрывчатых веществ признал полностью, в содеянном раскаялся. Вину в причинении сожительнице тяжкого вреда здоровью признал частично. Утверждал, что она сама спровоцировала его на преступление», — также говорится в сообщении

Осуждённому назначено наказание в виде четырёх лет колонии общего режима и штрафа в 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.