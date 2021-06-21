В ДТП на улице Галкинской в Вологде пострадали три человека

21.06.2021 [Происшествия]
В ДТП на улице Галкинской в Вологде пострадали три человека

Утром 19 июня на улице Галкинской в Вологде у дома №107 произошло ДТП с пострадавшими. 

Как сообщает отдел ГИБДД по городу Вологде, 53-летняя женщина за рулем "Опеля" двигалась по площади Бабушкина со стороны улицы Зосимовской в сторону улицы Мира и проехала на "красный" сигнал светофора. В итоге на перекрестке улица Галкинская-площадь Бабушкина произошло столкновение с "Рено Логан" под управлением 61-летнего мужчины. В аварии травмы получили водитель "Рено" и две его пассажирки. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение. 

 

Тэги: ДТП
Фото отдела ГИБДД по городу Вологде

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