В ДТП на улице Галкинской в Вологде пострадали три человека

Утром 19 июня на улице Галкинской в Вологде у дома №107 произошло ДТП с пострадавшими.

Как сообщает отдел ГИБДД по городу Вологде, 53-летняя женщина за рулем "Опеля" двигалась по площади Бабушкина со стороны улицы Зосимовской в сторону улицы Мира и проехала на "красный" сигнал светофора. В итоге на перекрестке улица Галкинская-площадь Бабушкина произошло столкновение с "Рено Логан" под управлением 61-летнего мужчины. В аварии травмы получили водитель "Рено" и две его пассажирки. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.