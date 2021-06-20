Сын Александра Башлачева покончил с собой в Москве

В Москве умер 32-летний Егора Башлачёв – сын известного советского рок-музыканта и поэта Александра Башлачёва.

Тело Егора нашли под окнами одного из домов в центре столицы. Есть подозрения, что он мог покончить с собой.

Сын музыканта был инвалидом второй группы и состоял на учете в психдиспансере, пишет "Экспресс-газета".

Отец Егора, уроженец Череповца Александр Башлачев, ушел из жизни еще до рождения сына, 17 февраля 1988 года. Тело музыканта также было найдено под окнами дома, в котором он проживал на восьмом этаже.