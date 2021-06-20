Сын Александра Башлачева покончил с собой в Москве

20.06.2021 [Общество]

В Москве умер 32-летний Егора Башлачёв – сын известного советского рок-музыканта и поэта Александра Башлачёва. 

Тело Егора нашли под окнами одного из домов в центре столицы. Есть подозрения, что он мог покончить с собой. 

Сын музыканта был инвалидом второй группы и состоял на учете в психдиспансере, пишет "Экспресс-газета". 

Отец Егора, уроженец Череповца Александр Башлачев, ушел из жизни еще до рождения сына, 17 февраля 1988 года. Тело музыканта также было найдено под окнами дома, в котором он проживал на восьмом этаже. 

 

Тэги: рок-музыка, смерть

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