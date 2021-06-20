Плодотворный гороскоп на неделю с 21 по 27 июня: пора действовать спокойно, но решительно

Звезды обещают на удивление спокойную, проникнутую гармоничным душевным настроем неделю. Такое состояние склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам на природе, романтическим свиданиям и вообще – получению удовольствия от жизни. Если ситуация позволяет, плывите по течению, и вы получите массу положительных эмоций.

ОВЕН (21.03-20.04)

На этой неделе ваши дипломатические способности на высоте, так что можете использовать это обстоятельство себе на пользу, к примеру, чтобы провести важные деловые переговоры. Также можно обратиться к начальству с просьбой о повышении зарплаты. Главное – привести веские аргументы.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Плодотворная неделя для разработки грандиозных планов и новых проектов, которые могут стать очень успешными. Самое важное сейчас – найти единомышленников и соратников, а еще лучше – спонсоров. Приглядитесь к своему окружению – не исключена поддержка с неожиданной стороны.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Сейчас все ваши планы будут отличаться необычайной глубиной и яркостью. Ваша творческая фантазия работает как никогда, поэтому используйте это по максимуму. Вполне возможно, что благодаря этому качеству вы найдете нестандартное решение сложного вопроса, который давно вас беспокоит.

РАК (22.06-22.07)

Довольно спокойная неделя, которая будет плодотворной для решения проблем, связанных с финансами или отношениями. Благоприятное время, чтобы разобраться в сложных личных вопросах или урегулировать денежные дела. Не исключена неожиданная прибыль или помощь влиятельного человека.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Хороший период, чтобы в спокойной обстановке решить личные дела. Вполне возможно, что в последнее время обострились отношения с близким человеком, вы стоите на грани разрыва. Сейчас самое время поговорить по душам. Результат такого доверительного общения вас порадует.

ДЕВА (24.08-22.09)

Сейчас вы склонны бездумно плыть по течению, не обращая внимания на разного рода проблемы и недоразумения. Вам захочется отстраниться даже от дел, которые требуют срочного вмешательства. Но сами собой проблемы не решатся. Возьмитесь за дело – результат превзойдет все ожидания.

ВЕСЫ (23.09-22.10)

На этой неделе обычно спокойным Весам будет сложно контролировать свои эмоции и желания. Но лучше проявить дипломатические способности и лишний раз промолчать, чтобы потом не пожинать горькие плоды своей несдержанности.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Сейчас присущая вам романтичность самым чудесным образом будет сочетаться с практичностью и расчетливостью. В каких бы облаках вы ни витали, холодный расчет не позволит вам наделать больших глупостей. В конце концов, все имеет свою цену.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

Отличное время для того, чтобы обогатить и разнообразить свой внутренний мир. Неплохо потратить свободное время на общение с интересными людьми, завести новые полезные связи. Не исключена романтическая встреча, которая выльется в нечто большее, чем простое знакомство.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

На этой неделе вы склонны к самоедству и самокопанию. Не стоит быть слишком строгим судьей по отношению к себе. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Просто сделайте выводы – и идите дальше. Как говорится, победителей не судят. И не садят.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Хорошая неделя для долгосрочного планирования и поиска успешных стратегий. Вам удастся найти нестандартный подход и неожиданное решение сложной задачи, над решением которой вы давно бились. Не исключено продвижение по карьерной лестнице.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Сейчас самое время для принятия судьбоносных решений. Вполне вероятно, что только мысли о нелюбимой работе вызывают у вас тоску, а надоевшие и изжившие себя отношения висят как гири на ногах. Не бойтесь что-то кардинально изменить в своей жизни, чтобы не жалеть об утраченных возможностях.