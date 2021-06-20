В Череповце запустят курсы цифровой грамотности «Бабушка онлайн»

20.06.2021 [Общество]

Общественники из организации «Вектор добра» выиграли президентский грант почти в полмиллиона рублей на организацию курсов цифровой грамотности «Бабушка онлайн» в Череповце. Занятия в рамках проекта будут проводить в библиотеке № 3 на улице Краснодонцев, 17. 

По словам руководителя НКО Юрия Петрова, основной упор будет делаться на освоение соцсетей. 

— Рассмотрим вопросы безопасности в интернете, защиты от мошенников, поиска информации, просмотра фильмов и прослушивания музыки. Поможем участникам проекта найти друзей и родственников, живущих далеко, чтобы общались через интернет. Еще создадим сообщество в соцсетях, где участники смогут закреплять навыки. Технику для проекта выделила компания «Северсталь», — рассказал официальному сайту Череповца руководитель некоммерческой организации «Вектор добра» Юрий Петров.

Всего на бесплатные курсы будет набрано 80 пенсионеров. Занятия для них будут проводить студенты и преподаватели Череповецкого госуниверситета. Набор участников стартует в октябре, запись на курсы — в библиотеке № 3 и в группе ТОС «Летний» в соцсети. 

Тэги: пенсионеры, курсы, гранты

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