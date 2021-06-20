Из-за запрета на продажу алкоголя ночью череповчанин выпил бутылку пива в супермаркете

В Череповце росгвардейцам пришлось ночью выезжать в гипермаркет на Шекснинском проспекте — около 3.00 там сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибывшим на место правоохранителям сотрудники магазина рассказали, что в торговый зал вошел нетрезвый мужчины, взял с прилавка бутылку пива и выпил его. Затем он прошел мимо кассы, не заплатив за товар. Бойцы Росгвардии задержали нарушителя.

— Череповчанин 1995 г. р. пояснил, что хотел выпить, но поскольку продажа алкогольных напитков запрещена в ночное время, решил употребить спиртное прямо в магазине, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.