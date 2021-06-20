Тело мужчины обнаружили в Соколе в реке

19 июня в реке Сухоне в Соколе обнаружили тело 47-летнего мужчины. Инцидент произошел в районе в районе дома №34 улицы 2-я Лентьевская, д.34.
Мертвого мужчину извлекли из воды и передали полиции. Обстоятельства его гибели устанавливаются.
19 июня в реке Сухоне в Соколе обнаружили тело 47-летнего мужчины. Инцидент произошел в районе в районе дома №34 улицы 2-я Лентьевская, д.34.
Мертвого мужчину извлекли из воды и передали полиции. Обстоятельства его гибели устанавливаются.
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