В Соколе директора ООО «Запань-Лес» осудили за сокрытие имущества предприятия от налоговой

В Соколе суд вынес приговор директору ООО «Запань-Лес», признанному виновным в сокрытии имущества предприятия от налоговой.

«Директор ООО „Запань-Лес“ с 16.11.2015 г. по 01.11.2016 г. в г. Соколе Вологодской области путем передачи во владение иным лицам сокрыл имущество Общества на общую сумму 16 311 548 рублей 68 копеек, за счет которого должно было производиться взыскание недоимки по налогам. При этом об имеющейся у Общества налоговой задолженности он знал», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Подсудимый не признал вину, пояснив, что из-за нехватки у предприятия денег, взял займ под залог техники и оборудования. Когда займ не был возвращён, кредитор продал заложенное имущество.

Доводы мужчины были опровергнуты материалами дела и показаниями свидетелей.

Осуждённому назначено наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей. Кроме того, с него взыскали 12 743 111 рублей в счёт возмещения ущерба. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.