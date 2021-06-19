Две вологжанки отговорили пенсионерок переводить деньги мошенникам

В Вологде полицейские поблагодарили за активную гражданскую позицию двух женщин, предотвративших дистанционные мошенничества в отношении пенсионерок.

Один из случаев произошёл в салоне сотовой связи. Анастасия Фомичёва заметила 66-летнюю потерпевшую, когда та пыталась перевести через банкомат крупную сумму денег. При этом пенсионерка говорила по телефону и заметно нервничала.

«Девушка поинтересовалась кому пенсионерка пытается перевести такую сумму на что женщина пояснила, что ей позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками Роспотребнадзора, пообещали крупную страховую выплату за ранее приобретенные удобрения, которые якобы оказывают негативное влияние на организм человека. Для того, чтобы получить все выплаты необходимо оплатить комиссионный сбор», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

За четыре дня пострадавшая перевела злоумышленникам 97 тысяч рублей и намеревалась перевести ещё 75 тысяч, но Анастасия её отговорила.

Аналогичный инцидент произошёл в отделении одного из банков. Сотрудница учреждения Анна Прахова выяснила, что мошенники убедили пенсионерку в том, что на её имя оформлен кредит. Анна отговорила пострадавшую переводить злоумышленникам 85 тысяч рублей и объяснила, что женщину пытались обмануть.