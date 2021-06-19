С Сокольского ЦБК взыскали больше 80 тысяч рублей ущерба, причинённого реке Сухоне

19.06.2021 [Общество]

В Вологде суд рассмотрел иск Росприроднадзора о взыскании с Сокольского ЦБК ущерба, причинённого реке Сухоне.

В 2020 году экспертиза выявила в сточных водах комбината превышение нормативов сброса нефтепродуктов, железа, метанола, фенолов и других загрязняющих веществ.

«Служба по надзору в сфере природопользования произвела расчет ущерба в соответствии с Методикой исчисления вреда, причиненного водным объектам, вследствие нарушения водного законодательства Российской Федерации № 87. Общий размер вреда в результате сброса сточных вод составил 81 071 рубль», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Оценив представленные доказательства, суд удовлетворил иск.

Тэги: загрязнение, стоки, иск, суд, взыскание, Росприроднадзор

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