В Вологде служебная собака помогла задержать подозреваемую в краже денег

В Вологде полицейские раскрыли кражу. Из квартиры 68-летнего местного жителя пропали 12 тысяч рублей.

Он рассказал, что накануне выпивал со знакомым и его сожительницей. Когда гости ушли, мужчина заметил, что его кошелёк, который лежал в кармане одежды, висевшей в коридоре, пропал. Собутыльники вернулись и помогли потерпевшему найти пропажу, но денег в кошельке не оказалось.

«Для поиска была применена служебная собака по кличке Заозерье Неон. Немецкая овчарка по запаховому следу привела полицейского-кинолога вместе с коллегой из уголовного розыска к подозреваемым. Это были гости заявителя», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

48-летняя подозреваемая призналась в содеянном и рассказала, что тайно похитила кошелёк пока мужчины распивали спиртное в другой комнате.

«Когда же они вернулись обратно чтобы помочь найти пропажу, вологжанка сделала вид, что ищет и не заметно его подкинула, а денги оставила себе. Женщина успела потратить на собственные нужды почти всю сумму. Полицейские изъяли у нее только 1400 рублей», — также говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.