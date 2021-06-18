Фестиваль воздушных змеев пройдёт в посёлке Можайское под Вологдой 19 июня

Фестиваль воздушных змеев «Полёты не во сне, а наяву» пройдёт в субботу, 19 июня, в Доме-музее Можайского в посёлке Можайское под Вологдой.

– Приветствуется участие с самодельными змеями! Авторов самодельных змеев ждёт отдельный приятный сюрприз! – говорится в анонсе мероприятия.

Регистрация участников пройдёт с 11:00 до 12:00.

Открытие фестиваля, запуск змеев, подведение итогов и награждение планируется провести с 12:00 до 13:30.

Помимо этого, для участников праздника и всех желающих в этот день пройдут сборные экскурсии «А.Ф. Можайский – создатель самолёта». Участники с воздушными змеями смогут посетить экскурсию бесплатно, для остальных действуют обычные расценки Дома-музея.

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