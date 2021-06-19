Партия «Новые люди» проведет в Череповце культквест для жителей и гостей города

19.06.2021 [Политика]
Партия «Новые люди» проведет в Череповце культквест для жителей и гостей города

Сторонники партии «Новые люди» проведут семидневный квест «Череповец — культурный город»*. Мероприятие рассчитано как на череповчан, так и на прибывших в город туристов. Организаторы ставят перед собой цель повысить туристическую привлекательность города. Кроме того, жители Череповца смогут открыть для себя ранее неизвестные факты об истории, культуре и социальной жизни родного города.

Авторы квеста подготовили для его участников 40 точек в разных частях города, на каждой нужно получить индивидуальные задания. Все локации значимы для Череповца: экономически, культурно, социально. Задания квеста необходимо выполнять в строгой последовательности. На это дается семь дней: старт 21 июня в 9.00, финиш — 28 июня в 9.00. Участвовать в квесте можно как командой, так и в одиночку. Планируется, что всего в событии примут участие около 1 000 человек.

Квест разработала команда под руководством череповецкого студента, активиста «Новых людей» Матвея Чуранова.

«Пришла мысль сделать городской турпроект, который мог бы познакомить гостей города с важными местами Череповца, а жителям — напомнить о важных точках города. Квест разрабатывали несколько человек при поддержке партии „Новые люди“. Власти города одобрили идею, они заинтересована в развитии туризма. В Череповце активная молодежь, активно работают студсоветы, но из-за коронавируса в последнее время активностей стало меньше. Мы готовы исправить эту ситуацию», — рассказывает Матвей.

По его словам, после квеста авторы выслушают отзывы участников, и после этого могут появиться новые локации. 

«Обязательно продолжим развитие туристических мероприятий в нашем городе», — уверен Матвей.

Для участия в квесте необходимо:

1) До 21.06 написать организатору Матвею Чуранову.

2) Иметь при себе телефон или иное устройство с установленным на него приложением «Telegram».

3) Запас решимости пройти все подготовленные точки от начала и до конца.

Победители квеста получат призы — музыкальные колонки, фирменный мерч и др. Зарегистрироваться на участие можно с помощью специальной интернет-формы

Справка о политической партии «Новые люди»

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель — президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.

В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырёх регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер.

* - Организаторы квеста напоминают участникам, что в Вологодской области продолжает действовать режим повышенной готовности по коронавирусу. Соблюдение масочного режима и социальной дистанции при выполнении заданий квеста обязательно.

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