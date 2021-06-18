Сентябрьские выборы в России будут проводиться три дня

На выборах депутатов Госдумы и на местных выборах россияне будут голосовать в течение трех дней с 17 по 19 сентября. Об этом на заседании Центризбиркома России в пятницу сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Мы пришли к выводу, учитывая ряд факторов, что необходимо провести голосование на выборах депутатов Госдумы и иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, не в один день», — цитирует Памфилову ТАСС.

По ее словам, такой вариант проведения голосования "является оптимальным" в нынешней ситуации.

«Это гарантирует безопасность, доступность и удобство для избирателей. В первую очередь выигрывают именно избиратели», — отметила глава ЦИК.

Памфилова также добавила, что это решение было принято с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ и результатов опросов избирателей, большинство из которых высказались в пользу многодневного голосования.