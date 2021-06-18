Череповчанка прописала в своей комнате в общежитии семь иностранцев

В Череповце полицейские выявили факт фиктивной регистрации граждан по месту жительства. С июня 2020 года по апрель 2021 года подозреваемая прописала в своей комнате в общежитии на улице Металлургов семь иностранных граждан.

«В разговоре с полицейскими девушка пояснила, что таким образом она пыталась решить финансовые вопросы. Всего за указанный период женщина заработала более 10 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. 32-летней подозреваемой грозит до трёх лет лишения свободы.