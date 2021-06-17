В Череповце врача будут судить за мошенничество и причинение смерти пациенту по неосторожности

В Череповце врача ООО Центр гемодиализа «Бодрость» будут судить за мошенничество и причинение смерти пациенту по неосторожости.

«В марте–апреле 2017 года он предоставил главному бухгалтеру Общества подложный диплом кандидата медицинских наук и убедил ее, что наличие ученой степени приравнивается при расчете зарплаты к наличию высшей квалификационной категории. Таким же образом он обманул и следующего главбуха», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Таким образом, мужчина причинил центру ущерб в размере 354 244 рубля.

«Кроме того, днем 8 мая 2020 года обвиняемый на рабочем месте внес изменения в конструкцию катетера, после чего установил его пациенту П. при замене предыдущего, чем создал условие повреждения стенки вены и проникновения катетера в плевральную полость. Состояние П. ухудшилось, днем 15 мая он скончался по дороге из Бабаево в Череповец», — также говорится в сообщении

Суду предстоит разобраться в обстоятельствах дела и дать оценку действиям обвиняемого.