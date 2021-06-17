210 тысяч рублей выделят из бюджета на оборудование полоскалок в Великом Устюге

17.06.2021 [Общество]

Администрация Великого Устюга объявила аукцион по поиску подрядчика на обустройство мест для стирки и полоскания белья на реке Сухоне.  Согласно размещенной на сайте госзакупок документации, заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 17 июня, сам аукцион назначен на 18 июня.

«Места для стирки и полоскания белья – это специально оборудованные металлические конструкции - полоскалки, в основе которых несколько металлических поплавков, соединенные между собой деревянными трапами и оборудованные деревянными поручнями с деревянными столами-настилами», - сообщает администрация города на своей официальной странице в соцсети. 

В этом году полоскалки в городе планируют оборудовать в трех местах: на левой стороне реки в районе улицы Энгельса, на правой стороне реки у микрорайона Дымково,  а также на левой стороне реки в районе улицы Красноармейской.
Начальная (максимальная) цена госконтракта – 210 тыс. рублей. Победитель аукциона должен будет не только смонтировать полоскалки, но еще и обслуживать их в течение летнего сезона, а затем демонтировать в срок до 1 октября. 

Как ранее сообщал NewsVo, места для полоскания белья в Великом Устюге оборудуют ежегодно. Правда, в прошлом году власти сначала не хотели монтировать полоскалки из-за коронавируса. Тогда чиновники заявили, что это "массовое мероприятие".

Тэги: полоскалки

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