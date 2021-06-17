В России предложили предоставлять доступ к порно-сайтам через госуслуги

Главный радиочастотный центр (учреждение, подведомственное Роскомнадзору) подготовил свои предложения по ужесточению доступа к порнографии в интернете. «Коммерсант» пишет, что в центре предлагают разделить контент на «незаконный» и «не запрещенный законом».

Доступ ко второй категории контента чиновники предлагают разрешить только совершеннолетним, причем подтверждать возраст можно будет через сайт госуслуг.

— К «незаконной» эксперты ГРЧЦ отнесли детскую порнографию и «явно оскорбительную» (например, изнасилования). Под «не запрещенной законом» исследователи понимают материалы, представляемые в виде «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия», — сообщает издание.

При этом что делать с «незаконной» порнографией, в радиочастотном центре не уточнили.