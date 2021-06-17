Вологжанка отправила мошенникам 103 тысячи рублей, желая купить квадрокоптер

40-летняя вологжанка стала жертвой мошенников. Она рассказала, что хотела купить квадрокоптер и для этого зашла на сайт интернет-магазина. Выбрав подходящее устройство, она перевела 103 тысяч рублей на сторонний счёт. Не получив товар, она обратилась в полицию.

Ещё одним пострадавшим от мошеннических действий стал житель Череповца. Ему позвонили якобы из службы безопасности банка и выманили 100 тысяч рублей.

«Под различными предлогами, в том числе и обеспечения безопасности счета, собеседник потребовал перевести на сторонние счета сбережения. Череповчанин выполнил все требования, после чего осознал, что стал жертвой мошенников», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Всего за сутки полицейские зарегистрировали восемь заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.