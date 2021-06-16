Житель Тотьмы убил друга детства во время пьянки

16.06.2021 [Происшествия]

41-летний житель Тотьмы обвиняется в убийстве собутыльника, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, инцидент произошёл в ночь с 9 на 10 июня в квартире обвиняемого. Вместе с другом детства — 40-летним погибшим — он распивал спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора, и хозяин квартиры ударил гостя ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте от повреждения сердца.

Обвиняемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

Тэги: пьянка, убийство, уголовное дело
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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