«Привозят прямо семьями, по 2-3 человека»: врач рассказал об обстановке в «красной зоне» моногоспиталя Вологды

16.06.2021 [Общество]

Пульмонолог, инфекционист, заведующий инфекционным отделением городской больницы Олег Пешков рассказал об обстановке в коронавирусном моногоспитале Вологды. По его словам, в последнее время стало больше пациентов в возрасте 40-60 лет. 

— Молодых больше, чаще всего отслеживаются семейные очаги, то есть привозят прямо семьями, по 2-3 человека. Люди заражаются и на работе — сотрудники одной организации поступают, вернувшиеся из командировок. По России и даже по Вологодской области. Моногоспиталь сейчас заполнен на 70%, отделение реанимации заполнено на 100%. В последние дни мы даже расширили отделение реанимации, в связи с тем, что появились тяжелые случаи, как я уже сказал, среди молодых, — рассказал Пешков в ходе прямого эфира в соцсети. 

Отвечая на вопрос журналиста, врач также рассказал, что вакцинированные пациенты встречаются, но их мало. 

— Вакцинированные с положительным тестом на коронавирус — единичные случаи. Что хочу отметить, эти пациенты в более легкой клинической форме переносят эту инфекцию. То есть заболеть вакцинированному можно, но более легко протекает заболевание. Что касается вакцинированных, у которых нет «положительных» мазков, они проходят лечение как с обычными пневмониями, достаточно быстро поднимаем на ноги, — отметил доктор. 

Тэги: коронавирус, моногоспиталь

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