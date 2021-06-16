«Привозят прямо семьями, по 2-3 человека»: врач рассказал об обстановке в «красной зоне» моногоспиталя Вологды

Пульмонолог, инфекционист, заведующий инфекционным отделением городской больницы Олег Пешков рассказал об обстановке в коронавирусном моногоспитале Вологды. По его словам, в последнее время стало больше пациентов в возрасте 40-60 лет.

— Молодых больше, чаще всего отслеживаются семейные очаги, то есть привозят прямо семьями, по 2-3 человека. Люди заражаются и на работе — сотрудники одной организации поступают, вернувшиеся из командировок. По России и даже по Вологодской области. Моногоспиталь сейчас заполнен на 70%, отделение реанимации заполнено на 100%. В последние дни мы даже расширили отделение реанимации, в связи с тем, что появились тяжелые случаи, как я уже сказал, среди молодых, — рассказал Пешков в ходе прямого эфира в соцсети.

Отвечая на вопрос журналиста, врач также рассказал, что вакцинированные пациенты встречаются, но их мало.