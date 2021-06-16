52-летний житель Бабаево украл больше 10 тысяч рублей с карты собутыльника

В Бабаево полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты 65-летнего местного жителя.

Потерпевший рассказал, что накануне выпивал с малознакомым мужчиной. Проснувшись утром, он обнаружил, что карта пропала и ей оплатили покупки в нескольких магазинах. Сумма ущерба составила больше 10 тысяч рублей. Подозреваемым в краже оказался 52-летний собутыльник мужчины. Его задержали.

«Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что накануне он распивал спиртные напитки в компании заявителя. Когда алкоголь закончился, потерпевший попросил его купить еще спиртного и дал свою карту. Воспользовавшись ситуацией, мужчина решил оставить карту себе. Подозреваемый пояснил, что потратил деньги на алкоголь, а также приобрел на них спиннинг», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа.