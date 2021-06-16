Пьяный 18-летний устюжанин угнал автомобиль и пытался скрыться от полицейских

В Великоустюгском районе полицейские задержали пьяного водителя за рулём угнанной машины.

Сотрудники ДПС заметили «ВАЗ-2107», двигавшийся с нарушением ПДД в Великом Устюге 15 июня около 1:20. Они потребовали водителя остановиться, но тот продолжил движение. Для его остановки один из полицейских несколько раз выстрелил по колёсам машины.

«В дальнейшем водитель не справился с управлением и съехал с дороги. После ДТП нарушитель попытался сбежать с места событий, но был оперативно задержан инспекторами ДПС», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В машине также находился пассажир — ещё один юноша. Выяснилось, что водитель пьян, никогда не имел водительских прав, а авто было угнано.

По факту угона возбуждено уголовное дело. На водителя составили протоколы за управление машиной в пьяном виде и без прав, неповиновение полицейским, невыполнение требования об остановке и оставление места ДТП. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.