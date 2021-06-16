Крупная партия вакцины «Спутник V» поступит в Вологодскую область

8,4 тысячи комплектов вакцины «Гам-ковид-вак» ( «Спутник V») поступит в Вологодскую область в ближайшее время. Еще 11 тысяч комплектов препарата ожидают в течение двух недель. Об этом в ходе заседания оперативного штаба рассказал начальник регионального департамента здравоохранения Сергей Бутаков.

Он также напомнил, что с 17 июня в Вологде и Череповце работают передвижные пункты вакцинации от коронавируса.

«17 июня передвижной пункт будет работать в Вологде на площади Федулова с 14. 00 до 18.00, 18 июня — на площади Бабушкина с 12.00 до 17.00», — рассказал Сергей Бутаков. — В Череповце прививку от Covid можно сделать 17 июня с 14.00 до 18.00 у торгового центра «Леруа Мерлен» на Октябрьском проспекте. Предварительная запись не нужна».