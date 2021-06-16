Суд признал за РПЦ право собственности на храм в Белозерском районе

В Белозерском районе суд рассмотрел иск прихода храма Рождества Богородицы к администрации района и администрации Шольского сельского поселения о признании за РПЦ права собственности на указанный храм.

«Суд установил, что на основании постановления администрации Шольского сельского самоуправления общине Богородицы Рождественской часовни предоставлен в аренду земельный участок в с. Зубово Белозерского района под строительство храма Рождества Богородицы. В 2006 году за счет добровольных пожертвований и собственных средств религиозной организации храм был возведен», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Ответчики не возражали против иска и суд удовлетворил требования, признав за РПЦ право собственности на здание церкви.