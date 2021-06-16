Отбывавшую наказание в вологодской колонии экс-главу избиркома Коми освободили условно-досрочно

Осужденную за получение взятки в 1,5 млн рублей экс-главу избирательной комиссии Коми Елену Шабаршину освободили условно-досрочно. Женщина отбывала наказание в вологодской колонии № 1.

По версии следствия, Шабаршина передавала заместителю главы Коми Алексею Чернову оперативную информацию о ходе выборов в республике и ежемесячно получала за это 60 тыс. руб. в период с 1 декабря 2010 года по 31 августа 2015 года. Общая сумма полученной взятки, доказанной в суде, — 1 млн 560 тыс. рублей, писало издание 7x7. Приговором Сыктывкарского городского суда, вынесенном в 2019 году, Шабаршиной было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 560 000 рублей, с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать определенные должности на два года.

С ходатайством об условно-досрочном освобождении женщины, отбывавшей наказание в женской колонии в Вологде, в городской суд обратился ее адвокат.

— Суд установил, что Шабаршина отбыла более 2/3 назначенного наказания, дважды поощрялась за этот период, имеет место жительства и место работы в случае условно-досрочного освобождения. Непогашенные взыскания у нее отсутствуют. Администрацией ФКУ ИК-1 УФСИН России по Вологодской области осужденная характеризуется положительно, принимает участие в общественной жизни отряда, несет общественную нагрузку, поддерживает социальные связи. Уголовный штраф по приговору суда погашен, осужденной приняты меры к погашению задолженности по конфискации, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге суд, рассмотрев ходатайство, освободил осужденную Шабаршину условно-досрочно от дальнейшего отбывания наказания на срок 9 месяцев и 14 дней. В течение месяца женщина должна будет встать на учет, раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно-досрочно освобожденных. кроме того, ей нельзя менять место жительства без уведомления этого органа, принять меры к погашению задолженности по исполнительному листу.