На средства гранта в селе под Череповцом создадут «Берег памяти»

Проект историко-культурного центра на базе школьного музея в селе Мякса Череповецкого района выиграл президентский грант в 3 млн рублей.



— «Берег памяти» — новый историко-культурный центр. Первый этап — сбор материала и оборудование экспозиции на базе школьного музея. Здесь будет школьный класс (40-60 года XX века), возможность познакомиться с крестьянским бытом и народными ремеслами, историей рыбинского моря, жизнью в советскую эпоху. Информация будет дублироваться в интернете, — сообщила на своей странице в соцсети сенатор от Вологодской области Елена Авдеева.

По словам Авдеевой, это ее совместный проект с местными властями. Была разработана программа развития, подготовлены документы.

— Это пример для других сельских территорий Вологодской области. Если есть идея, если есть команда, которая готова прикладывать свои усилия на благо родной земли, средства на это найдутся. Готова помогать в этой работе нашим землякам, резюмировала Авдеева.