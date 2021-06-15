В России отменили обязательное прохождение техосмотра перед покупкой полиса ОСАГО

15.06.2021 [Общество]

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении, приняли закон, который отменяет ранее обязательное для российских автовладельцев требование: предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства. 

— Теперь из закона о безопасности дорожного движения исключается норма о необходимости проведения технического осмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО. По действующему законодательству обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется только при условии проведения в отношении транспортного средства государственного ТО, — сообщается на сайте Госдумы. 

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью Риа Новости рассказал, что ГИБДД и автостраховщики согласны с тем, что обязательное автострахование не должно быть увязано с техническим осмотром и диагностической картой. Вокруг них, как сказал депутат, сложился определенный незаконный бизнес.

Еще одна проблема — недостаток станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона. В результате, как пояснил председатель комитета Госдумы, люди вынуждены покупать диагностические карты. Поэтому, по его словам, незачем привязывать получение документа об обязательном страховании автогражданской ответственности к диагностической карте и техосмотру.

Тэги: автомобилисты

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