На площадях Федулова и Бабушкина в Вологде будут работать передвижные пункты вакцинации

На этой неделе в Вологде начнут работать передвижные пункты вакцинации от коронавируса. В них вологжане старше 18 лет смогут сделать прививку без предварительной записи. С собой нужно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Так, 17 июня пункт вакцинации будет работать с 14.00 до 18.00 на площади Федулова, а 18 июня — с 12.00 до 17.00 на площади Бабушкина.

— Пункты оборудованы на базе автобусов, оснащенных всем необходимым для проведения процедуры. Предварительно будет проведен осмотр каждого пациента, до вакцинации допускаются только вологжане, не имеющие противопоказаний. Также каждому будет выдана памятка о сроках второй прививки. Напомним, ее необходимо сделать на 21-й день после первичной вакцинации, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Планируется, что такие пункты будут работать в еженедельном режиме. Актуальное расписание можно будет посмотреть на сайте департамента здравоохранения и сайте администрации Вологды. Кроме того, прививку против коронавируса вологжане могут в поликлиниках по месту жительства и мобильных пунктах, работающих в гипермаркете «Макси» на ул. Дальняя, 33, в здании АО «БАНК Севергазбанк» на ул. Благовещенская, д. 3.и в ТЦ «Мармелад». С понедельника по пятницу прививку можно сделать с 14.00 до 18.00, в субботу – с 10.00 до 13.00.



