Череповчанина, который жестоко задушил знакомую, приговорили к семи годам колонии

15.06.2021 [Происшествия]

Суд вынес приговор жителю Череповца, признанному виновным в жестоком убийстве, которое произошло 18 февраля этого года в деревне Перховта Белозерского района.

В тот день, по версии следствия, подсудимый и его знакомая, которые оба были пьяны, поссорились.

— Мужчина стал душить потерпевшую руками, после чего ввел в ее рот алюминиевую ложку и вставил в ее горло стеклянную стопку, при этом надавливая на нее чайной ложкой. Таким образом в течение продолжительного времени он перекрывал доступ воздуха в легкие потерпевшей вплоть до наступления ее смерти на месте происшествия, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

На суде мужчина вину признал. Рассказал, что в деревню приехал отдыхать к бабушке. В тот день он выпивал в компании знакомых, среди которых были потерпевшая и ее сожитель, а затем уснул. Проснувшись, он решил продолжить выпивать, но алкоголя не было. Тогда он вспомнил, как сожитель девушки рассказывал, что у них есть спирт. Подсудимый пришел к ним в дом. На его вопрос, есть ли выпить, хозяйка ответила грубо, заявив, что может обвинить его в попытке изнасилования. После этих слов мужчина схватил ее за шею, больше ничего не помнит. 

Суд приговорил мужчину к семи годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить в пользу сестры убитой компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Тэги: убийство

ТОП НЕДЕЛИ

Мэр Вологды Сергей Воропанов уехал в Дубай учиться
Кому в глубинке жить хорошо: главы районов Вологодской области отчитались о доходах
14,5% девятиклассников в Вологодской области не сдали ОГЭ по математике
Дегустаторы выбрали самую вкусную сметану в Вологодской области
В Череповце охрана котельной сбила пролетающий дрон
Строитель из Вологды подозревается в мошенничестве на полтора миллиона рублей
10 июня в Вологде можно будет наблюдать солнечное затмение
Депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны, умерла от инсульта
В отделении реанимации коронавирусного моногоспиталя в Вологде нет свободных коек
В Вологде суд вернул прокурору дело о нарушении авторских прав, ущерб по которому оценили в миллиард рублей

Последние новости

Из-за роста заболевших COVID-19 в Вологодской области кафе и ресторанам запретили работать по ночам

Кроме того, с 16 июня в регионе будут закрыты детские игровые комнаты и фудкорты

108
0

На средства гранта в селе под Череповцом создадут «Берег памяти»

Это новый историко-культурный центр

117
0

В России отменили обязательное прохождение техосмотра перед покупкой полиса ОСАГО

Соответствующий закон принят Госдумой

204
0

Два человека получили травмы в ДТП на трассе в Кирилловском районе

Водитель «Киа», выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество «Фольксвагену»

236
0

Футболисты «Динамо-Вологда» пригласили на матч Ольгу Бузову

«Мы с уверенностью заявляем, что Дмитрия Губерниева на этой игре не будет!» — пишет пресс-служба клуба в соцсети

244
0

52 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области

37 человек выздоровели, двое умерли

259
0

На площадях Федулова и Бабушкина в Вологде будут работать передвижные пункты вакцинации

С собой необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС

245
0

Двухлетний ребенок получил травмы в ДТП на трассе в Шекснинском районе

Авария произошла вечером 14 июня на трассе Вологда-Тихвин Р21 «Кола»

373
0

В группе детей, ехавшей в лагерь «Корабелы Прионежья» под Вытегрой, обнаружили больного коронавирусом

14 июня дети были отправлены обратно домой

610
0

В Соколе вновь обещают построить Ледовый дворец

На этот раз начать строительство обещают в 2022 году

362
0

Какие цветы красивее всего смотрятся на балконах в Вологодской области

Советы начинающим растениеводам даёт Ксения Усова, кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель ВГМХА

333
0

19-летний юноша утонул при купании в Грязовецком районе

Трагедия произошла в районе деревни Юрово

580
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Из-за роста заболевших COVID-19 в Вологодской области кафе и ресторанам запретили работать по ночам
На средства гранта в селе под Череповцом создадут «Берег памяти»
В России отменили обязательное прохождение техосмотра перед покупкой полиса ОСАГО
Два человека получили травмы в ДТП на трассе в Кирилловском районе
Футболисты «Динамо-Вологда» пригласили на матч Ольгу Бузову
52 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области
На площадях Федулова и Бабушкина в Вологде будут работать передвижные пункты вакцинации
 
15.06.2021 [Общество]

Какие цветы красивее всего смотрятся на балконах в Вологодской области

333
0
15.06.2021 [БлогоVO]

Закон не писан?

63
0
11.06.2021 [Обзор Прессы]

Чего боятся россияне предпенсионного возраста: не старости, а бедности

907
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика