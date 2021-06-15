Череповчанина, который жестоко задушил знакомую, приговорили к семи годам колонии

Суд вынес приговор жителю Череповца, признанному виновным в жестоком убийстве, которое произошло 18 февраля этого года в деревне Перховта Белозерского района.

В тот день, по версии следствия, подсудимый и его знакомая, которые оба были пьяны, поссорились.

— Мужчина стал душить потерпевшую руками, после чего ввел в ее рот алюминиевую ложку и вставил в ее горло стеклянную стопку, при этом надавливая на нее чайной ложкой. Таким образом в течение продолжительного времени он перекрывал доступ воздуха в легкие потерпевшей вплоть до наступления ее смерти на месте происшествия, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На суде мужчина вину признал. Рассказал, что в деревню приехал отдыхать к бабушке. В тот день он выпивал в компании знакомых, среди которых были потерпевшая и ее сожитель, а затем уснул. Проснувшись, он решил продолжить выпивать, но алкоголя не было. Тогда он вспомнил, как сожитель девушки рассказывал, что у них есть спирт. Подсудимый пришел к ним в дом. На его вопрос, есть ли выпить, хозяйка ответила грубо, заявив, что может обвинить его в попытке изнасилования. После этих слов мужчина схватил ее за шею, больше ничего не помнит.

Суд приговорил мужчину к семи годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить в пользу сестры убитой компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.