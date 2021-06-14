Получивший электротравму на крыше поезда в Вологде подросток скончался

13-летний мальчик, которого ударило током на станции Вологда-2, когда он залез на поезд, умер.

— Несколько часов назад не стало мальчика, который совсем недавно получил электрические ожоги, зацепившись за поезд на Гагаринском переезде. Никита мужественно перенёс несколько операций по пересадке кожи, но так и не смог выйти из комы, — сообщили в группе ТОС «Ковырино» вечером 13 июня.

Как ранее сообщал NewsVo, инцидент произошел вечером 25 мая. 13-летний мальчик с приятелем гуляли около главного парка станции, и в какой-то момент решили залезть на крышу одного из поездом. Там ребенок получил сильный удар током и упал на землю между 2 и 4 путями. Его знакомый испугался и убежал.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.