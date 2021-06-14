«Динамо-Вологда» одержал шестую победу подряд, разгромив «Шинник»

В пятом туре Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» клуб "Динамо-Вологда" проводил не один матч, а сразу два. На неделе "бело-голубые" встречались с «Агатом» , а воскресным вечером проводили матч против явного аутсайдера турнирной таблицы, ЦПЮФ «Шинник 2004». В восьми предыдущих играх ярославцы смогли набрать только одно очко.

Команда «Динамо-Вологда», забив по два мяча в каждом тайме, одержала более чем уверенную победу со счетом 4:0. Дублем в матче отметился Владислав Беляев, выйдя на первое место в гонке бомбардиров, забив уже 7 голов. Ещё по разу в этом матче отличились Илья Кириллов и Егор Ганичев.

«Динамо-Вологда» набирает 18 очков, из 18 возможных, и в следующем матче подопечные Рудольфа Чесалова встретятся с тверской СШОР по футболу. Игра пройдет на стадионе «Динамо» 16 июня.