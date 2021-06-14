В Вологде магазинный вор, убегая, получил травму ноги

14.06.2021 [Происшествия]

В Вологде задержали мужчину, который подозревается в хищении товара из супермаркета на улице Костромской. Тревожную кнопку нажал один из сотрудников торговой точки. 

Когда на место прибыли бойцы Росгвардии, им объяснили, что среди покупателей заметили мужчину, который разыскивался за хищение товара из этого магазина, сотрудник супермаркета попытался остановить его.

— Работник торговой точки побежал за подозреваемым и попытался схватить. Мужчина упал и получил травму. Сотрудники Росгвардии оказали ему доврачебную помощь и передали прибывшей бригаде скорой помощи. В медучреждении у вологжанина 1994 г. р. подтвердилась травма голеностопа, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

В итоге и 27-летнего подозреваемого в краже, и 44-летнего сотрудника магазина передали полиции для разбирательства. 

Тэги: кражи, Росгвардия

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