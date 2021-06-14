В Шекснинском и Никольском районах из-за разряда молнии сгорели жилые дома

13 июня в деревне Светилово Шекснинского района произошел пожар. Вспыхнул деревянный рубленый двухквартирный дом. Одна из квартир муниципальная, в ней проживала 58-летняя женщина. Вторая квартира находилась в собственности у 63-летней женщины. Общая площадь возгорания составила 72 квадратных метра. Полностью сгорели кровля, чердачное перекрытие, внутренняя отделка дома, имущество жильцов. Серьезно повреждены наружная отделка дома, стены. Как отмечают в пресс-службе областного УМЧС, причиной пожара, по предварительным данным, стали грозовые разряды.

По этой же причине 13 июня вспыхнул деревянный дом с хоздвором в деревне Родюкино Никольского района. Постройкой владел 47-летний мужчина.