В Вашкинском районе задержали подозреваемого в квартирной краже

В Вашкинском районе полицейские задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из квартиры местной жительницы.

Сосед женщины ночью позвонил полицейским и сказал, что слышит шаги за стенкой, хотя знает, что владелица там не живёт. Выяснилось, что подозреваемый попал в помещение, сорвав замок с двери, и украл три поддона и две решётки от газовой плиты. Пострадавшая оценила ущерб в 22 300 рублей.

«Во время разговора с оперативниками злоумышленник признался в содеянном, пояснив, что имущество украл для дальнейшей перепродажи. Во время обыска по месту жительства подозреваемого, полицейские обнаружили и изъяли краденое имущество, которое в дальнейшем будет возвращено законной владелице», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа.