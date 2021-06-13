Два человека госпитализированы после ДТП в Вытегорском районе

Двух человек госпитализировали с травмами после ДТП на 337 км автодороги Вологда-Медвежьегорск в Вытегорском районе. Инцидент произошёл 12 июня во второй половине дня. В ликвидации последствий аварии участвовали спасатели АСУНЦ «Вытегра», сообщает пресс-служба центра.

33-летний мужчина за рулём «Опель Вектра» не справился с управлением и столкнулся с машиной ДПС. От удара «Опель» вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Шкода Рапид», в котором находились водитель и два пассажира. Обе машины врезались в припаркованный самосвал.

Водителей «Шкоды» и «Опеля» доставили в Вытегорскую ЦРБ. Остальным оказали психологическую помощь.