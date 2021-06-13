Пьяный вологжанин угрожал разбить стёкла в социальном учреждении в Некрасовском переулке

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 44-летнего мужчину, устроившего скандал в социальном учреждении в Некрасовском переулке. Из собственных источников newsVO стало известно, что речь идёт о «ночлежке» Красного Креста. Инцидент произошёл вечером 11 июня.

«Как выяснили росгвардейцы, в учреждение пришел нетрезвый постоялец. Администратор пояснила, что не впустит мужчину в состоянии опьянения. Гражданин стал возмущаться, хамить и угрожать разбить все окна в здании», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Он начал стучать по стёклам, но был настолько пьян, что не смог ничего разбить. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.