Пенсионерка из Череповца перечислила гадалке два миллиона рублей

72-летняя жительница Череповца стала жертвой мошенничества и перевела около двух миллионов рублей гадалкам и целителям. Помощи у «высших» сил пенсионерка искала с марта по июнь, общалась с «провидцами» по телефону.

— Причиной же для гадания стало то, что родственница потерпевшей не могла выйти замуж. В итоге собеседники убедили потерпевшую, что на женщинах из ее рода якобы лежит 120-летнее проклятие. Для снятия порчи ей было предложено делать специальные обряды и совершать пожертвования, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

В итоге пожилая женщина перевела два миллиона рублей на разные счета. Возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе отмечают, что ранее череповчанка уже обращалась в полицию с заявлением о мошенничестве, тогда ее обманули на три миллиона рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что 54-летняя череповчанка перечислила гадалке 1,8 млн рублей, чтобы вернуть ушедшего из семьи мужа.