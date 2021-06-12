В Вологодской области растет количество выявляемых ежедневно новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в регионе выявили 52 новых случая коронавирусной инфекции, 41 человек выздоровел, двое умерли. Такие данные 12 июня опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 46 656 пациентам. Большая часть из них — 43 447 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 123 человека.

В России за сутки прирост заболевших коронавирусом превысил 13 тысяч, а в Москве зафиксирован максимум новых случаев с начала года.

Ранее NewsVo сообщал, что передвижные прививочные пункты заработают в Вологде и Череповце с 17 июня. Они будут ездить по микрорайонам в дневные и вечерние часы. Актуальное расписание появится на сайтах департамента здравоохранения, администрации Вологды и мэрии Череповца на следующей неделе.