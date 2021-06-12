В Великоустюгском районе утонула 15-летняя девочка

Вечером 11 июня к спасателям поступило сообщение, что в деревне Скорняково Великоустюгского района утонула девочка. В поисках принимали участие сотрудники МЧС, аварийно-спасательной службы, полицейские и медики.

— В 19 часов 20 минут было установлено, что утонула девочка 2005 года рождения. В 20 часов тело девочки было извлечено из воды специалистами аварийно — спасательной службы Великоустюгского района и передано сотрудникам полиции, — сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области.

Следователи осмотрели место происшествия и тело, опросили очевидцев. Из объяснения последних следует, что подростки не ставили в известность родителей о намерении искупаться.