Эмоциональный гороскоп на неделю с 14 по 20 июня: унылые будни будут сменяться трудовым энтузиазмом

Наполненная впечатлениями неделя, когда эмоции могут захватывать вас на пустом месте, в том числе и в самый неподходящий момент. Унылый будничный настрой может неожиданно сменяться горячим трудовым энтузиазмом или интересом к лицу противоположного пола. Внезапно вспыхнувшие чувства способны быть очень сильными и глубокими, а знакомство окажется более продолжительным, чем можно было ожидать.

ОВЕН (21.03-20.04)

Залог успеха на этой неделе — последовательность и постепенность. Ваш ум будет работать четко и быстро, да и вообще дела обещают идти как по маслу. В общении вы можете удивить окружающих своим здравомыслием и рассудительностью, что принесет немало пользы в решении деловых вопросов.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Звезды предупреждают о необходимости разобраться в ваших финансах. Желательно не откладывать эти дела на потом, потому что более удобного времени не будет еще долго. Распишите основные планы на ближайшее будущее. Вероятность того, что эти планы окажутся удачными, очень высока.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Сейчас вы будете особенно удачливы в делах, требующих последовательности и логичности, так что не стоит тратить лишних эмоций ни на что другое. Сосредоточьтесь своих рабочих обязанностях, завершите проекты. Фортуна на вашей стороне.

РАК (22.06-22.07)

На этой неделе вы предпочтете отгородиться от окружающей действительности. Очень выигрышная стратегия, которая позволит вам успешно завершить многие дела. Не исключено неожиданное получение премии или продвижение по служебной лестнице.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Сейчас ваши артистические способности будут на высоте. Осталось только найти им подходящее применение. Удачное время для проведения важных переговоров, от исхода которых зависит ваше будущее. Вы будете красноречивы и сумеете убедить своих оппонентов в чем угодно.

ДЕВА (24.08-22.09)

На первый план выйдут вопросы, связанные с организацией и дисциплиной. Все, что не вписывается в установленные нормы и правила, может вызывать у вас активное неприятие. Постарайтесь, чтобы это не переросло в раздражение. Не забывайте, что молчание золото. Неосторожно высказанное слово может повредить вашей карьере.

ВЕСЫ (23.09-22.10)

На этой неделе важно найти время для того, чтобы организовать какой-нибудь дружеский междусобойчик. Еще лучше устроить совместный поход с друзьями на какое-то мероприятие. Возможно получение какой-то стратегически важной информации именно при общении в неформальной обстановке.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Сейчас категорически противопоказано любое общение с начальством. Вспоминаем классическое: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь». Поэтому постарайтесь не попадаться на глаза руководству. Лучше, образно говоря, отсидеться в окопе, чем пасть смертью храбрых в кабинете директора.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

На этой неделе не стоит отправляться на баррикады в поисках лучшей жизни. Стоит вспомнить известный анекдот: «Вчера ходили к начальству, искали справедливости. Сегодня ищем работу». Но если вы настроены решительно, сейчас самое время поменять что-то в своей жизни.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Не исключено, что на этой неделе вам придется заняться решением чужих проблем и вопросов. Из-за этого собственные дела и планы могут на время отодвинуться на второй план. Зато, помогая другим, вы получите отличный шанс приобрести новых друзей и союзников.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Сейчас вы можете удивить всех своими организаторскими способностями. Проснувшийся в вас дар убеждения будет подкреплен яркими эмоциями и безупречной логикой. Устоять против такого арсенала окружающим будет непросто.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Отличный период для того, чтобы укрепить отношения с близкими или устранить недоразумения, которые, возможно, накопились в семье на этот момент. Поговорите с любимым человеком, вам удастся легко решить сложную проблему, которая волнует вас в последнее время.