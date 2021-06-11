В Вологде изготовителя мебели осудили за мошенничество на 190 тысяч рублей

В Вологде суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, признанному виновным в семи эпизодах мошенничества.

С августа 2018 года по декабрь 2019 года подсудимый от имени фирмы заключил с пострадавшими заказы на изготовление корпусной мебели. Он взял с клиентов предоплату, но не выполнил обязательства и не вернул деньги. Общая сумма ущерба составила 190 тысяч рублей.

«Подсудимый вину в совершении преступлений не признал. Утверждал, что умысла на обман не имел, просто не рассчитал свои силы и не успел выполнить заказы. На телефонные звонки потерпевших не отвечал, так как был занят изготовлением мебели, ни от кого не скрывался», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Обвиняемого, ранее судимого за аналогичные преступления и неуплату алиментов, приговорили к четырём годам колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Осуждённый обжалует приговор.