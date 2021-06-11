Вологжанин заплатит 1000 рублей штрафа за кражу ящика пива

В Вологде суд привлёк 29-летнего местного жителя к административной ответственности за мелкое хищение.

Инцидент произошёл в магазине на улице Судоремонтной вечером 21 марта 2021 года. Мужчина похитил шесть бутылок пива, причинив торговой точке незначительный ущерб, и убежал.

«Как следует из материалов дела, продавец по камерам увидела, что молодой человек схватил ящик с пивом и выбежал на улицу, но догнать его не смогла. Сотрудники полиции по ориентировке нашли вологжанина с приятелем, те оказали сопротивление, попытались скрыться и бросили пакет с пивом в мусорный бак», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Привлекаемому назначено наказание в виде штрафа в 1000 рублей. Постановление не вступило в законную силу.