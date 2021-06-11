В Череповце работница кафе ударила посетительницу "неустановленным деревянным предметом"

В Череповце суд вынес приговор 20-летней местной жительнице, признанной виновной в причинении лёгкого вреда здоровью потерпевшей.

Инцидент произошёл в кафе «У Ахмеда» рано утром 26 ноября 2020 года. Подсудимая, которая работала в заведении, ударила посетительницу по лбу «неустановленным деревянным предметом». Девушка признала вину.

Пострадавшая рассказала, что отдыхала в кафе с подругой. На танцполе её толкнула женщина, с которой у неё произошёл конфликт, переросший в драку. Тогда подсудимая выключила музыку и пообещала выгнать их на улицу, если они не успокоятся. Они сели за столики, но через некоторое время ссора между женщинами вспыхнула вновь.

«Бармен разняла их и сказала, чтобы они шли домой. Когда они с подругой направились к выходу, она почувствовала удар по спине, обернулась и увидела, как подсудимая наносит ей битой второй удар в лоб. Она вышла на улицу, а бармен закрыла двери кафе на ключ и ушла в помещение. У нее на лбу остался шрам», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённой назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ. В пользу потерпевшей с неё также взыскали 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.