В Вологде требуют запретить участие педагогов в избирательных комиссиях

11.06.2021 [Политика]
В Вологде требуют запретить участие педагогов в избирательных комиссиях

Многие не верят в честный подсчет голосов и, конечно же, ищут виноватых. Зачастую родители, в силу разных причин, транслируют детям весьма негативную оценку учителей, что вредит и авторитету конкретного преподавателя, и педагогов в целом. Необязательно это постоянное осуждение действий преподавателя, достаточно нескольких неосторожных реплик, сказанных при ребенке, и уважение к учителю сильно пошатнется.

«Говоря бесконечно о недостоинстве учителей, обвиняя их во лжи, продажности, в причастности вбросам голосов и фальсификации выборов, мы программируем детей на негативное отношение, как к учителям, так и учебе в целом. Нельзя учиться у человека, которому не доверяешь, которого не уважаешь. Поэтому я прошу подумать хотя бы о своих детях», — заявил председатель Вологодского регионального отделения партии «Родина» Игорь Суров.

Большинство психологов уверены, что одна из главных проблем в отношениях между родителями и школой сегодня — разрушено доверие. А отсюда теряется и уважение учеников к педагогам. А ведь именно доверие и уважение — основа комфортных, достойных отношений между всеми людьми в социуме. Это база успешного сотрудничества, партнерства, общения, обучения. Только тогда, когда семья и школа едины в вопросах воспитания и образования, возникает атмосфера доверия, в которой ребенок сможет максимально успешно развиваться, а у родителей появится желание принимать активное участие в образовательном процессе. Поэтому можно сказать, что доверие между субъектами образовательного процесса является важным условием качественного образования. Тогда получается, что привлечение учителей на работу в избирательных комиссиях, провоцирует недоверие и неуважение к учителям и тем самым, снижает качество образования в стране.

 «Учителя выполняют очень нелегкую работу. Насколько нелегкую, многие семьи оценили, попробовав учить своих детей самостоятельно в период карантина. Поэтому я прошу: хватит унижать педагогов, втягивать их в избирательные комиссии, подвергая их критике и осуждению, разрушая их репутацию и авторитет в глазах детей», — призывает Игорь Суров. — «Учитель — такая профессия, которая обязывает в глазах детей быть человеком с приличной репутацией. Если каких-то учителей заставляют работать в избирательных комиссиях или на выборах фальсифицировать, мы готовы предоставлять им юридическую и прочую помощь, если они не захотят это делать. Нам хочется, чтобы учителей перестали обвинять, что они занимаются фальсификациями».

 

ТОП НЕДЕЛИ

Уроженец Вологды, актер Артем Анчуков умер от коронавируса
Найдено тело восьмого пассажира катера, потерпевшего крушение на Кубенском озере
В зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге пума сбежала из клетки: животное погибло
В Вологодской области резко увеличилось количество госпитализируемых с коронавирусом
14,5% девятиклассников в Вологодской области не сдали ОГЭ по математике
Дегустаторы выбрали самую вкусную сметану в Вологодской области
Местные словечки разных регионов России собрал Яндекс к Дню русского языка
В Вологодской области приостановили закупку респираторов «в виде клюва» на 6 млн рублей
10 июня в Вологде можно будет наблюдать солнечное затмение
Последствия грозы в Вологодской области: в Сазоново градом прибило огороды, в Грязовце подтопление участков

Последние новости

Суд вынес приговор по делу об убийстве женщины в подвале столовой хлебозавода в Сямже

Мужчину приговорили к 10,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима

197
0

В Вологде изготовителя мебели осудили за мошенничество на 190 тысяч рублей

В суде он сказал, что не рассчитал силы и просто не успел выполнить заказы

190
0

В отделении реанимации коронавирусного моногоспиталя в Вологде нет свободных коек

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

318
0

Вологжанин заплатит 1000 рублей штрафа за кражу ящика пива

Суд привлёк его к административной ответственности за мелкое хищение

182
0

Жалобу на закупку респираторов «в виде клюва» в Вологодской области признали необоснованной

Аукцион признан состоявшимся, победителем стала ИП Карпова Т.Г. из Череповца

227
0

В Череповце работница кафе ударила посетительницу "неустановленным деревянным предметом"

Инцидент произошёл в ноябре 2020 года. Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ.

188
0

В Кадуйском районе осудили водителя, который при задержании укусил инспектора ДПС

Мужчина был пьян. Чтобы его остановить, полицейским пришлось применить табельное оружие.

216
0

Мэр Вологды Сергей Воропанов уехал в Дубай учиться

Администрация областной столицы принимает участие в образовательном проекте для 100 крупнейших городов РФ

1008
0

«Телефонного террориста» из Череповца приговорили к полутора годам ограничения свободы

3 февраля 2021 года пьяный мужчина трижды позвонил в полицию и сообщал о минировании здания УМВД

227
0

Лекцию о происхождении человека прочтёт в Вологде Станислав Дробышевский

Вход свободный, но количество мест ограничено

202
0

В Череповце охрана котельной сбила пролетающий дрон

Котельная является объектом 3-АТЗ (3-я категория антитеррористической защищенности), над которым полет беспилотников запрещен

1015
0

В Белозерске подросток украл деньги с карты гостя его родителей

Для хищения он тайно воспользовался телефоном потерпевшего

240
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд вынес приговор по делу об убийстве женщины в подвале столовой хлебозавода в Сямже
В Вологде изготовителя мебели осудили за мошенничество на 190 тысяч рублей
В отделении реанимации коронавирусного моногоспиталя в Вологде нет свободных коек
Вологжанин заплатит 1000 рублей штрафа за кражу ящика пива
Жалобу на закупку респираторов «в виде клюва» в Вологодской области признали необоснованной
В Череповце работница кафе ударила посетительницу "неустановленным деревянным предметом"
В Вологде требуют запретить участие педагогов в избирательных комиссиях
 
11.06.2021 [Общество]

Кому в глубинке жить хорошо: главы районов Вологодской области отчитались о доходах

1181
0
11.06.2021 [БлогоVO]

Был сегодня на фестивале деревянных скульптур. Друзья, это что-то невероятное

147
0
11.06.2021 [Обзор Прессы]

Чего боятся россияне предпенсионного возраста: не старости, а бедности

421
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика