В Вологде требуют запретить участие педагогов в избирательных комиссиях

Многие не верят в честный подсчет голосов и, конечно же, ищут виноватых. Зачастую родители, в силу разных причин, транслируют детям весьма негативную оценку учителей, что вредит и авторитету конкретного преподавателя, и педагогов в целом. Необязательно это постоянное осуждение действий преподавателя, достаточно нескольких неосторожных реплик, сказанных при ребенке, и уважение к учителю сильно пошатнется.

«Говоря бесконечно о недостоинстве учителей, обвиняя их во лжи, продажности, в причастности вбросам голосов и фальсификации выборов, мы программируем детей на негативное отношение, как к учителям, так и учебе в целом. Нельзя учиться у человека, которому не доверяешь, которого не уважаешь. Поэтому я прошу подумать хотя бы о своих детях», — заявил председатель Вологодского регионального отделения партии «Родина» Игорь Суров.

Большинство психологов уверены, что одна из главных проблем в отношениях между родителями и школой сегодня — разрушено доверие. А отсюда теряется и уважение учеников к педагогам. А ведь именно доверие и уважение — основа комфортных, достойных отношений между всеми людьми в социуме. Это база успешного сотрудничества, партнерства, общения, обучения. Только тогда, когда семья и школа едины в вопросах воспитания и образования, возникает атмосфера доверия, в которой ребенок сможет максимально успешно развиваться, а у родителей появится желание принимать активное участие в образовательном процессе. Поэтому можно сказать, что доверие между субъектами образовательного процесса является важным условием качественного образования. Тогда получается, что привлечение учителей на работу в избирательных комиссиях, провоцирует недоверие и неуважение к учителям и тем самым, снижает качество образования в стране.