Мэр Вологды Сергей Воропанов уехал в Дубай учиться

11.06.2021 [Общество]

Мэр Вологды Сергей Воропанов проводит стажировку в Объединенных Арабских Эмиратах. Обучение проходит в рамках программы ВЭБ.РФ и школы управления Сколково «MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION», стартовавшей еще в прошлом году. 

В общей сложности обучение пройдут 500 городских управленцев, команды от 100 российских городов, в том числе Вологды. От областной столицы, кроме мэра, учиться уехали начальник департамента городского хозяйства Алексей Шумилов, заместитель начальника департамента градостроительства по вопросам архитектуры Ольга Макарова, заммэра Светлана Пахнина. Участником обучения также стал заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов. Поездка завершится 11 июня. 

Как сообщила на запрос издания «В точку» пресс-служба администрации Вологды, обучение финансируется государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ».

Тэги: администрация Вологды

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