«Телефонного террориста» из Череповца приговорили к полутора годам ограничения свободы

В Череповце суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в ложном сообщении о готовящемся взрыве.

Утром 3 февраля мужчина трижды звонил по телефону «02» и сообщал, что здание городского УМВД заминировано.

«Подсудимый вину признал полностью. По его словам, он был сильно пьян, зачем звонил, сказать не может», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы: ему запрещено покидать пределы города и менять место жительства без согласия надзорного ведомства.