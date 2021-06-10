В Вологодской области доля комплексно благоустроенного жилья составляет 56%

В Вологодской области на конец 2020 года доля комплексно благоустроенного жилья (то есть оборудованного одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами) составила 56%.

— При этом уровень благоустройства жилищного фонда на селе существенно ниже городского. Так, в городах и поселках городского типа доля жилищного фонда, оборудованного одновременно всеми видами благоустройства, составила 79%, в сельских населенных пунктах — лишь 16%, — говорится в сообщении Вологдастата.

90% от общего числа жилых домов — деревянные. Основная категория жилищного фонда — это здания с износом от 31 до 65%. 2/3 от общего количества домов построены в 1946–1995 годах.

По последним данным, на одного жителя Вологодской области приходится 31,6 кв. м общей площади жилых помещений. На селе уровень обеспеченности жильем заметно выше — 41,6 кв. м, что, как отмечают в Вологдастате, «обусловлено большей площадью частных домов, а также снижением численности сельского населения».

— Наиболее обеспечены жильем жители Тарногского, Вашкинского, Харовского, Усть-Кубинского, Устюженского, Кичм-Городецкого муниципальных районов, где на одного человека приходится от 43 до 52 кв. м общей площади, - говорится в сообщении статистического ведомства.

В Вологде и Череповце обеспеченность жильем ниже - 29,4 кв. м на человека и 26,7 кв. м на человека соответственно.