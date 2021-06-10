Активисты сообщают о захвате газона у дома №36 по улице Ярославской в Вологде строителями садика

Активисты сообщают о захвате территории дома № 36 по улице Ярославской строителями детского садика, который возвели на месте сквера. Там уже убрали забор и планируют строительство подъездов и благоустройство территории.

— По линии Росреестра нами сейчас написаны заявления из-за захвата участка жителей дома № 38, захват участка и уничтожение газона у дома № 36 по улице Ярославской, — сообщил в ходе прямой трансляции с места событий глава «Движения «Вместе» Евгений Доможиров.

Жители дома №36, по словам Доможирова, не давали разрешения на проведение земельных работ на их территории.

Есть и другие нарушения, допускаемые строителями детсада. Так, например, тяжелая техника ездит со стройматериалами в зоне действия знака «Жилая зона», грузовики с грязными колесами выезжают с территории стройки, поднимая пыль.